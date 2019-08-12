Haberler» Güncel» Haber

Kütahya'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

12.08.2019 20:50 Kütahya'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz gönderildi. 3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye başladı. Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise 'acil' koduyla göreve çağrıldı. Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şiddetli rüzgar çalışmaları olumsuz yönde etkilerken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:32   Kamplardaki Suriyeli çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı
22:25   Sulama kanalına giren çocuğun kaybolduğu iddiası
22:25   - Güney Kıbrıs'ta çıkan yangın kontrol altına alınamıyor
22:20   Elvan: "Terörle bir ve beraber olanlar kaybetmeye mahkumdur"
22:17   Hong Kong Havalimanı'nda protestolar nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi
22:10   Türkiye Diyanet Vakfından Arnavutluk'ta kurban yardımı
22:06   CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ünye'de