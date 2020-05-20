Kütahya'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü

Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında 50 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü.

Kütahya'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü
20.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:13
Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında 50 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü.

Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki bölgede orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 50 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Çat köyü yakınlarındaki yangının 250 personel ve yöre halkının müdahalesi ile söndürüldüğünü ifade etti. Keskin, "Yangın söndürme çalışmalarında 1 helikopter, 22 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer, 4 greyder, 4 treyder ve 22 hizmet aracı kullanıldı. Yangın yaklaşık 50 hektarlık karaçak ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor" dedi.

Keskin, yangının çıkış sebebiyle alakalı çalışmanın sürdüğünü sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çavdarhisar, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Haber

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