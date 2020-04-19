Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kütahya'daki Süleyman dededen, Edirne'de yaşayan torununa doğum günü sürprizi

Kütahya'da yaşayan Süleyman Orhan, Edirne'deki torunu Belinay Orhan'a, belediye aracılığıyla doğum günü sürprizi yaptı.

19.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:42
Kütahya'daki Süleyman dededen, Edirne'de yaşayan torununa doğum günü sürprizi
Kütahya 'da yaşayan Süleyman Orhan, Edirne 'deki torunu Belinay Orhan'a, belediye aracılığıyla doğum günü sürprizi yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmayan 65 yaşındaki Orhan, Edirne Belediyesini arayarak, 8. yaş gününde bu kentte yaşayan torunu Belinay'a pasta götürülmesini istedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, belediye personeli ile Belinay'ın yaşadığı eve gitti.
Apartman girişinde doğum günü pastasının mumlarını yakan Tanrıkulu, daha sonra zili çaldı.
Kapıyı kardeşi ile açan Belinay Orhan, şaşkınlığını gizleyemedi.
Çocuğun doğum gününü kutlayan Tanrıkulu, "Bu Kütahya'dan, dedenden sürpriz. Deden bizi aradı. Biz de Edirne Belediyesi olarak doğum günü pastasını sana getirmek istedik." dedi.
Tanrıkulu, Belinay Orhan'a doğum günü hediyesi de verdi.
Belinay Orhan, ardından dedesi ve babaannesi ile telefonda konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Edirne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
CHP’li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal’dan tepki Haberler
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki
2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000’er lira destek ödemesi başladı Haberler
2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi başladı
İmamoğlu’ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Haberler
İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük
Haberler ›› Güncel ››Kütahya'daki Süleyman dededen, Edirne'de yaşayan torununa doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:08: AK Parti Amasya İl Başkanı Kesmekaya dezenfekte kolonya ve maske dağıttı - Haber 16:08: Kırıkhan'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor - Haber 16:08: Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı - Haber 16:06: Diyarbakır'da ambulans, otobüs ve kamu araçları dezenfekte ediliyor - Haber 16:05: 'Hayat Eve Sığar' uygulaması hizmete sunuldu - Haber 15:29: Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı - Ekonomi 15:23: Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük - Haber 14:16: Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır - Haber 12:01: Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin - Haber 09:55: Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu - Haber 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber