Kütahya'daki terhis olan askerler ailelerine kavuştu

Kütahya'daki terhis olan askerler ailelerine kavuştuKÜTAHYA'da koronavirüse tedbirleri kapsamında bir ay ertelenen terhisler bugün itibariyle başlarken, yüzlerce er gecikmeli de olsa terhis belgelerini alarak ailelerine kavuştu.

31.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:04
Kütahya'daki terhis olan askerler ailelerine kavuştu
KÜTAHYA'da koronavirüse tedbirleri kapsamında bir ay ertelenen terhisler bugün itibariyle başlarken, yüzlerce er gecikmeli de olsa terhis belgelerini alarak ailelerine kavuştu.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kışlalardan terhisler Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararla ertelenmişti. Terhislerin başladığı Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı önünde de heyecanlı bekleyiş yaşandı. Tezkerelerini alan yüzlerce asker, askeriye önünde bekleyen aileleriyle buluştu. Gecikmeli de olsa ailelerine kavuşan askerlerin sevinci yüzlerine yansıdı. Denizli'den Kütahya'ya vatani görevini yapmak için gelen Muhammet Kömürelli, 40 gün geç terhis olmalarına karşın ailelerine kavuştukları için büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Asker arkadaşlarıyla vedalaşanlar, aileleriyle memleketlerine dönmek için yola çıktı. Terhislerde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği görüldü. Kütahya’daki terhis olan askerler ailelerine kavuştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Koronavirüs, Kütahya, Güncel, Haber

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