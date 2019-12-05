Haberler » Güncel » Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf - Haber

Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı.

05.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:52Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf
'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı.
Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda, dün iki gencin olay yerinde, bir kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden Muhammed Harman'ın babası Enver Harman, otomobilin çarpması nedeniyle yola savrulan ağaç parçalarını temizleme çalışmasına katıldı.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Enver Harman, görevlendirildiği kaza yerinde, çarpma sonucu refüjde yerinden sökülen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırdı. Olay yerinde temizlik de yapan Harman çalışırken, oğlu ve diğer gencin cesetleri cenaze aracına konuldu.
Enver Harman işini bitirince olay yeri incelemesi ve cenazelerin araca taşınmasını her şeyden habersiz bir şekilde uzaktan izledi.
Baba Harman, kazadan birkaç saat sonra ölenlerin kimliklerinin belirlenmesiyle, kaza yerindeki iki cesetten birinin oğluna ait olduğunu öğrendi.
Kazaya ilişkin çalışmalar ve Enver Harman'ın görüntüsü, olay yerinde bulunan AA muhabiri tarafından kaydedildi.
Bu arada, Muhammed Harman'ın evli olduğu ve 2,5 yaşında bir çocuğunun bulunduğu belirtildi.
Olay
Dün sabah saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda bir otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpması sonucu Muhammed Harman (23) ve Semih Aslan (23) olay yerinde, Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Mustafa Koç ve Emre Feriz ise ağır yaralanmıştı.

Kütahya, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:51 Ankara-6 adet bayraktar tb2 emniyet genel müdürlüğü'ne teslim edildi - Haber
14:50 Silivri'de trafik kazaları: 3 yaralı - Haber
14:50 Kuveyt'te sanayi bölgesinde yangın - Haber
14:50 Kan donduran mektup: "Senin canına karşılık bir ceza kesiyorum" - Haber
14:46 Ayakkabı tamircilerinde kış yoğunluğu - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
5.12.2019 14:53:51