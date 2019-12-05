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Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı.

05.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:01Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf
'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Kütahya Çevre Yolu'nda, dün sabah 2 gencin olay yerinde, bir kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden Muhammed Harman'ın babası Enver Harman, otomobilin çarpması nedeniyle yola savrulan ağaç parçalarını temizleme çalışmasına katıldı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Enver Harman, görevlendirildiği kaza yerinde, çarpma sonucu refüjde yerinden sökülen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırdı. Enver Harman, işini bitirince olay yeri incelemesi ve cenazelerin araca taşınmasını her şeyden habersiz bir şekilde uzaktan izledi. Baba Harman, kazadan birkaç saat sonra ölenlerin kimliklerinin belirlenmesiyle, kaza yerindeki iki cesetten birinin oğluna ait olduğunu öğrendi.

Enver Harman'ın görüntüsü, olay yerinde bulunan İHA muhabiri tarafından kaydedildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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