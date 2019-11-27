Haberler » 3. Sayfa » Kütahya'daki trafik kazasının sebebi ortaya çıktı - Haber

Kütahya'daki trafik kazasının sebebi ortaya çıktı

Kütahya'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının, tırın arızalanıp yolun sol şeridinde durması ve arkasından gelen bir başka tırın otomobile çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.

27.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:13Kütahya'daki trafik kazasının sebebi ortaya çıktı
'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının, tırın arızalanıp yolun sol şeridinde durması ve arkasından gelen bir başka tırın otomobile çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya- karayolunun 20. kilometresinde, B.H.nin kullandığı 64 KZ 990 plakalı tır, arıza yapınca yolun şeridinde durdu. Bu sırada, H.D. idaresindeki 43 DN 375 plakalı tır, önündeki Özben Özden Işıklar yönetimindeki 26 ABV 823 plakalı otomobile arkadan çarptı. Işıklar, çarpmanın etkisiyle önündeki tıra çarparak araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarılan Işıklar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:02 Mersin'de 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi
10:58 Başpehlivan Ali Gürbüz kaza geçirdi
10:58 Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
10:57 Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:56 Emniyet personelleri Temel Afet Eğitimi aldı
10:36 Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 11:05:37