Haberler » 3. Sayfa » Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı - Haberler

Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı

Kütahya'da bir evde cesetleri bulunan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

09.01.2020 01:43 | Son Güncelleme: 09.01.2020 01:47Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı
'da bir evde cesetleri bulunan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya merkez Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'ta bir evde karnında bıçak darbeleri olan Emine Arslan (60) ile vücudu kısmen yanmış Süleyman Özdemir'in (56) cesetlerinin bulunmasının ardından yapılan otopside, bu kişilerin cinayete kurban gittiği belirlenmiş ve Zanlı olarak Salih Aydın (43) ve Fatma Tabu (38) gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Salih Aydın sorgulamasında her iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.

Aydın, "İmam nikahlı eşim Fatma'ya fuhuş yaptırarak, para kazanabileceğimi söyleyince aramızda kavga çıktı. Bende kavga esnasında Süleyman Özdemir'i ve Emine Arslan'ı bıçaklayarak, öldürdüm" dedi.

Diğer zanlı Fatma Tabu ise cinayeti Salih Aydın'ın işlediğini ileri sürerek, cesetlerin yanarak yok olması için evdeki eşyaları çakmakla tutuşturduğunu söyledi.

Zanlılar, "Kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - KÜTAHYA

Salih Aydın, Kütahya, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:43  Kütahya'daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı - Haberler
01:24  Takla atan otomobil ters devrildi: 2 yaralı - Haberler
01:23  Toprak evde hareketsiz bulunan genç öldü - Haberler
01:18  Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Haberler
00:24  Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı - Haberler
00:09  Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı - Haberler
23:27  Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! - Haberler
23:15  Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek - Haberler
22:39  İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Prens Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı - Haberler
22:24  Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı - Haberler
9.01.2020 02:14:20