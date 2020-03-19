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Kütahya'daki yangında 7 kişi kurtarıldı

Kütahya'daki yangında 7 kişi kurtarıldıKÜTAHYA'da 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 7 kişi kurtarıldı.

19.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:12
Kütahya 'daki yangında 7 kişi kurtarıldı
KÜTAHYA'da 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 7 kişi kurtarıldı.
Dumlupınar Mahallesi Atlas sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan Sema Kocadağ ve 4 çocuğu polisler tarafından tahliye edildi. Dördüncü katta yaşayan ve dumandan etkilenen 3 kişide itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüp soğutma çalışması yaptı. Binadan tahliye edilen 7 kişi kontrol amaçlı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Yangının prize takılı şarj cihazından çıktığı tahmin edilirken, başlatılan soruşturma sürüyor. Kütahya’daki yangında 7 kişi kurtarıldı

Kaynak: DHA

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Kütahya'daki yangında 7 kişi kurtarıldı
Etiketler : Dumlupınar, İtfaiye, Kütahya, Güncel

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