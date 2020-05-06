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Kütahya'daki yurtlarda karantina süresi dolan 459 vatandaş evlerine gönderildi

Almanya, Sırbistan ve Sudan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kütahya'daki yurtlara yerleştirilen 459 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Kütahya'daki yurtlarda karantina süresi dolan 459 vatandaş evlerine gönderildi
06.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:32
Almanya, Sırbistan ve Sudan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kütahya'daki yurtlara yerleştirilen 459 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Yesevi Öğrenci Yurdu'na yerleştirilenlerin 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce kentten ayrılan vatandaşlara ceviz ve badem fidanı hediye edildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'da misafir edilenlerde herhangi sağlık sorunu yaşanmadığını söyledi.
Gözetim sürelerinin sorunsuz tamamlandığını belirten Artun, "Her türlü ihtiyaçları devletimizce karşılanan toplam 459 vatandaşımızı bugün 22 otobüsle 56 farklı ilimize, memleketlerine gönderiyoruz." diye konuştu.
Memleketlerine uğurlanan vatandaşlar ise verilen hizmetlerden dolayı görevlilere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 459 Türk vatandaşı, Almanya, Sırbistan ve Sudan'dan kalkan uçaklarla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Almanya, Sudan, Güncel, Haber

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