22.06.2019 14:42
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Kütahya'dan derece ile döndüler

Kütahya

Kütahya'nın Emet ilçesinde bu yıl 2. kez düzenlenen Pointer ırkı köpek yetiştiricileri ve üreticileri yarışmasında Bilecikli avcının 2 köpeği 3'lük derecesi aldı.

Kütahya 'nın Emet ilçesinde bu yıl 2. kez düzenlenen Pointer ırkı köpek yetiştiricileri ve üreticileri yarışmasında Bilecikli avcının 2 köpeği 3'lük derecesi aldı.

Pointer Irkı Köpek Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Mehmet İrfan Par'ın katıldığı yarışmalara Manisa , Bursa , Bilecik, Aydın , Ankara , Eskişehir , Muğla , İstanbul , Konya , Isparta , Kütahya, Afyon , İzmir ve Denizli illerinden 150 yetiştirici 60 köpekle katıldı. Bilecik'i, avcılar Kadir Demirci , Sefa Söğütlü ve Ali Aygün temsil etti. Kadir Demirci'ye ait 2 köpek Pointer ırk standartları ve Mera yarışmasında 60 köpeğin arasında 3'üncü oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyaların yanında, av tüfeği, köpek maması gibi hediyeler dağıtıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Emet , Bilecik , Kütahya , Yaşam

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