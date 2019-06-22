Kütahya'dan derece ile döndüler

Kütahya
'nın Emet
ilçesinde bu yıl 2. kez düzenlenen Pointer ırkı köpek yetiştiricileri ve üreticileri yarışmasında Bilecikli avcının 2 köpeği 3'lük derecesi aldı.
Pointer Irkı Köpek Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Mehmet İrfan Par'ın katıldığı yarışmalara Manisa
, Bursa
, Bilecik, Aydın
, Ankara
, Eskişehir
, Muğla
, İstanbul
, Konya
, Isparta
, Kütahya, Afyon
, İzmir
ve Denizli
illerinden 150 yetiştirici 60 köpekle katıldı. Bilecik'i, avcılar Kadir Demirci
, Sefa Söğütlü
ve Ali Aygün
temsil etti. Kadir Demirci'ye ait 2 köpek Pointer ırk standartları ve Mera yarışmasında 60 köpeğin arasında 3'üncü oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyaların yanında, av tüfeği, köpek maması gibi hediyeler dağıtıldı. - BİLECİK