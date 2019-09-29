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'Kütahya derbisi' Belediye Kütahyaspor'un

BAL'da 'Kütahya derbisi'nde Belediye Kütahyaspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor'u konuk etti.

29.09.2019 20:11'Kütahya derbisi' Belediye Kütahyaspor'un
BAL'da ' Kütahya derbisi'nde Belediye Kütahyaspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor'u konuk etti. Belediye Kütahyaspor, karşılaşmadan 2-0'lık skor ile galip ayrıldı.

İlk yarıyı 11. dakikada Okan Sarı ve 33. dakikada Muhammed Enes'in golleri ile 2-0 önde kapatan Belediye Kütahyaspor, ikinci yarıda da yakaladığı avantajlı durumunu koruyarak müsabakayı galibiyetle tamamladı.

Hali Akkaş stadındaki müsabakayı AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Kütahyaspor'u tribünden destekledi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonrası Belediye Kütahyasporlu futbolcuları ve teknik ekibi aldıkları galibiyet sebebiyle tebrik etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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