KÜTAHYA Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu
Devrilen kamyondan yara almadan kurtulduKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde odun yüklü kamyon devrilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
23.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:32
Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde odun yüklü kamyon devrilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı - Tunçbilek karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Tunçbilek'e giden İsmail Altın (61) idaresindeki 10 VZ 302 plakalı odun yüklü kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İsmail Altın kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde odun yüklü kamyon devrilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı - Tunçbilek karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Tunçbilek'e giden İsmail Altın (61) idaresindeki 10 VZ 302 plakalı odun yüklü kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İsmail Altın kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA