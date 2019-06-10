KÜTAHYA DOMANİÇ'TE EV VE AHIR YANDI

KÜTAHYA'nın Domaniç
ilçesine bağlı Domurköy'de çıkan yangında bir ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı Domurköy'de Hicran Yıldız'a ait ahırda gece yarısı yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verirken, yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki eve sıçradı. Domaniç ve Çukurca
belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü
'ne ait arazözlerin de destek verdiği çalışmalarda yangın 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev ve yanındaki ahır kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA
İtfaiye
, Domaniç
, Güncel