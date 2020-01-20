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Kütahya domaniç'te kar yağışı

Domaniç'te kar yağışıKütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

20.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:00
'te kar yağışı
'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç- Karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekiplerince de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede kar yağışının aralıklar devam edeceği belirtildi.
Kütahya domaniç'te kar yağışı

Domaniç, Kütahya, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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