Menü
Haberler ›› Güncel ››KÜTAHYA Domaniç'te kar yağışı - Güncel

KÜTAHYA Domaniç'te kar yağışı

Domaniç'te kar yağışıKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

16.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:24
Domaniç 'te kar yağışı
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kocayayla Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.
Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Domaniç'te, karla mücadele de sürüyor. Domaniç-İnegöl Yolu Kocayayla Geçidi'nde karayolları ekipleri, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının yanı sıra buzlanma ve sis de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji verilerine göre ilçede kar yağışı aralıklarla devam edecek. KÜTAHYA Domaniç'te kar yağışı

Kaynak: DHA

Etiketler : Domaniç, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı