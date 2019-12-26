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Kütahya domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma

Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanmaKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı Kocayayla mevkiini beyaza bürürken, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

26.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:21
'te kar yağışı, sis ve buzlanma
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı Kocayayla mevkiini beyaza bürürken, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlara, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kütahya domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma

Domaniç, Güncel

Kaynak: DHA


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