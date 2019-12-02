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Kütahya drift yapan otomobilde uyuşturucu bulundu

Drift yapan otomobilde uyuşturucu bulunduKütahya'da devriye gezen mahalle bekçilerinin drift yaptığı için durdurduğu otomobilde beze sarılmış uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

02.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:19
Drift yapan otomobilde uyuşturucu bulundu
'da devriye gezen mahalle bekçilerinin drift yaptığı için durdurduğu otomobilde beze sarılmış uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, aynı otomobilde 3 gün önce de 15 kilo esrar ele geçirildiği ortaya çıktı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, gece saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesinde devriye gezdikleri sırada 43 FT 220 plakalı otomobilin drift yaptığını görerek durdurdu. Aracı kontrol eden mahalle bekçileri ön koltukta beze sarılı halde esrar maddesi buldu. Otomobil sürücüsü İ.Y. gözaltına alınırken, otomobilde trafik ekiplerince bağlandı. Aynı araçta 3 gün önce 15 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği ortaya çıktı. İfadesi alınan otomobil sürücüsü İ.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kütahya drift yapan otomobilde uyuşturucu bulundu

Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA


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