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Kütahya dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarpıp kaçmak isterken yakalandı

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarpıp kaçmak isterken yakalandıKÜTAHYA'da kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli E.A. kullandığı otomobille kendisini takip eden ve dur ihtarında bulunan polis aracına çarpınca yakalandı.

29.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:20
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarpıp kaçmak isterken yakalandı
KÜTAHYA'da kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli E.A. kullandığı otomobille kendisini takip eden ve dur ihtarında bulunan polis aracına çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan E.A.?nın 1,21 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Olay, gece saat 02.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. İkbal sokak üzerinde kavga ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti. Bu esnada kavgaya karışanlardan E.A.?nın 43 AAF 871 plakalı otomobille kaçtığı tespit edildi. Çevre sokaklarda araştırma yapan polis ekipleri kaçan aracı görerek 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli E.A., kullandığı otomobille polis aracına çarparak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin yapılan muayenesinde 1.21 promil alkollü olduğu belirlendi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından şüpheli E.A., ifadesi için Merkezi'ne götürüldü. Kazada yaralanan polis memuru ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kütahya dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarpıp kaçmak isterken yakalandı

Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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