KÜTAHYA Ele geçirilen uyuşturucu haplarla 'evde kal' mesajı

Ele geçirilen uyuşturucu haplarla 'evde kal' mesajıKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, baskın yapılan evde 2 kilogram esrar ve 3 bin 90 adet ecstasy hap ele geçirildi.

24.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:50
Ele geçirilen uyuşturucu haplarla 'evde kal' mesajı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, baskın yapılan evde 2 kilogram esrar ve 3 bin 90 adet ecstasy hap ele geçirildi. Polis, uyuşturucu haplarla 'Evde kal' yazarak, mesaj verdi.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde bulunan S.K.?ya ait evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan polis ekipleri, narkotik köpeği Thor ile gerçekleştirilen aramada, çatı katına gizlenmiş 2 kilogram esrar ve 3 bin 90 adet uyuşturucu hap ile satışa hazırlanmış 207 adet uyuşturucu fişeği ve hassas terazi ele geçirildi. Baskın sırasında evde bulunamayan S.K.?nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, ele geçirilen uyuşturucu haplarla, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla 'Evde kal' yazarak, çağrıda bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 350 bin lira olduğu öğrenildi. KÜTAHYA Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ’evde kal’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tavşanlı, Güncel, Haber

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