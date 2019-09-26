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Kütahya Emniyet Müdürü Koç, göreve başladı

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne atanan Necmettin Koç, görevine başladı.

26.09.2019 17:28Kütahya Emniyet Müdürü Koç, göreve başladı
Kütahya Emniyet Müdürlüğüne atanan Necmettin Koç, görevine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karşılanan Koç, karşılama törenine katılan personelle tanıştı.
Son kararname ile polis başmüfettişi olarak Ankara'ya atanan eski Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik'ten görevi devralan Koç, burada yaptığı açıklamada, kente en iyi şekilde hizmet vermenin gayreti içinde olacağını dile getirerek, "Şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimi. Hasan Çevik müdürümün buraya kadar getirmiş olduğu hizmet bayrağını inşallah daha ileriye götüreceğim." dedi.
Polis başmüfettişi Hasan Çevik ise devir teslimin ardından polisevinde düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

Hasan Çevik, Kütahya, Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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