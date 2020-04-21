Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

KÜTAHYA Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim

Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğimKÜTAHYA'da 1 çocuk annesi Nesibe T., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.'nin kendisini tehdit ettiği anları video çekerek sosyal medyada paylaştıktan sonra ev hapsi ile cezalandırılmasına çok sevindiğini söyledi.

21.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:06
Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim
KÜTAHYA'da 1 çocuk annesi Nesibe T., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.'nin kendisini tehdit ettiği anları video çekerek sosyal medyada paylaştıktan sonra ev hapsi ile cezalandırılmasına çok sevindiğini söyledi.
Kütahya 'da oturan 1 çocuk annesi Nesibe T., önceki gün sosyal medyaya, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.?nin evinin kapısına gelerek kendisini tehdit ettiğini anlatan bir video yükledi. Videoda kadın cinayetlerine kurban gitmek istemediğini belirterek yardım çağrısında bulunan Nesibe T., "Eşimden üç sene önce ayrıldım. 4 yaşında bir kızımız var. Eski eşim halen bana küfürler ediyor ve ölüm tehdidinde bulunuyor. 'Seni öldüreceğim' diyor. Bundan bir sene önce kendisinden dayak yedim ve kamera kayıtları olmadığı için 1 ay cezaevinde kalıp, çıkmış. Daha dün kapımıza geldi ve yine küfürler edip, 'seni öldüreceğim, seni kimseye yar etmeyeceğim, senin için 10 sene yatarım' dedi. Ben öldükten sonra beni sosyal medyada paylaşsanız ne olur. Ben kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum. Lütfen sesimi duyun artık, ben ölmek istemiyorum? dedi.
EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ
Nesibe T.?nin yardım çağrısı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Nesibe T.'nin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında eski eş Veysel S. hakkında gözaltı kararı verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınan Veysel S.'ye mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsine çarptırıldı.
KARARA ÇOK SEVİNDİM
Kütahya'daki bir fabrikada işçi olarak çalışan Nesibe T., ev hapsi kararına çok sevindiğini söyledi. Bu sayede rahat işe gidebileceğini anlatan Nesibe T., '4 yaşında bir kız çocuğum var. 3 yıl önce boşandık. Boşanma sebebimiz uyuşturucu kullanıyor şiddet uyguluyordu. Bunu karakola taşımadım o günlerde. Pazar günleri çocuğumuzu görmeye geliyordu. 14 Nisan günü görüş günü olmamasına rağmen geldi. Bizde çocuğu vermedik. O gün biz sağlık tedbirlerimizi alıyoruz. Maske bile yoktu geldiğinde, ayrıca alkollüydü. Polisi aradım, polis gelene kadar kameraya çektim. Sonra polis geldi karakola gittik ifadelerimizi aldılar sonra serbest kaldı eve geldik. Bende gelince olayı anlattığım video çekip medya duyulsun diye sosyal medya hesaplarında yayınladım. Ben bunu yayınlayınca gözaltı olayı olmuş. Tekrar polis merkezine gittik. Elektronik kelepçe ile ev hapsi vermişler. Tabi şu an benim için evde olması iyi. Beni dışarıda rahat bırakacak. Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim. Ama mahkeme sonrası ne olacak bilmiyorum ve korkuyorum. Yetkililerden caydırıcı ceza vermelerini istiyorum. Çocuğumun psikolojisi bozulmuş durumda. Kızım diyor ki 'polisler geldi artık babam evimize gelemez'. Çünkü çocuk babasını sevmiyor artık' diye konuştu. KÜTAHYA Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Dünya Sağlık Örgütü’nden ’Virüs laboratuvarda üretildi’ iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi Haberler
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Haberler
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Haberler
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Haberler ›› Güncel ››KÜTAHYA Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:37: Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, toprağa verildi - Haber 15:37: ADANA Dut ağaçlarına yarasalar kondu - Haber 15:36: Çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak - Haber 15:36: İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli - Haber 15:36: Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi öldü - Haber 15:01: Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti - Haber 10:54: Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber