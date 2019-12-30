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Kütahya Eskişehir karayolunda zincirleme kaza

Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde kar yağışının etkisini artırması üzerine bir tırın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

30.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:57 Kütahya Eskişehir karayolunda zincirleme kaza
Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde kar yağışının etkisini artırması üzerine bir tırın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Edinilen bilgiye göre kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrasında sulama kanalına kayan 26 HR 032 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, çekiciye vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen 26 AAR 667 plakalı çekici de burada incelemede bulundu. Bu esnada aynı istikamette seyreden ve kar nedeniyle kaymaya başlayan 26 GB 980 plakalı tır, önce çekiciye, ardından da hafif ticari araca çarpıp ters dönerek durabildi. Bu esnada tırın kaydığını gören çekici ve hafif ticari aracın sürücüleri, kendilerini ağaçlık alana atarak kazadan kıl payı kurtuldu. Herhangi bir yaralamanın yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza dolayısıyla trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü bir şekilde sağlandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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