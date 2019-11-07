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Kütahya Esnaf Derneği'nden Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

07.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:43 Kütahya Esnaf Derneği'nden Rektör Uysal'a ziyaret
Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

Ziyaret konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Ali İhsan Özdemir, "Esnaf Derneği olarak, Rektörümüz Kazım Uysal'ı makamında ziyaret ederek, ilimizde yaşanan trafik sorunu hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve bazı illerin bu konuyu teknik ve akademik çalışmalar sonucu nasıl çözdüklerini içeren çalışmamızla alakalı bilgi sunduk. Rektör Uysal, konuyla ilgili yapılacak her türlü akademik çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca belediye ile de ortak bir proje üzerinde çalışabileceklerini söyledi. Dernek olarak bizde bir an önce Belediye Başkanı Alim Işık'la görüşüp çalışmalarımız hususunda bilgi sunacağımızı ifade ettik" dedi. (EFE-) - KÜTAHYA

İhsan Özdemir, Kazım Uysal, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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