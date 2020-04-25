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KÜTAHYA Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 50 bin lira ceza

Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 50 bin lira cezaKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde toplanarak kumar oynadığı belirlenen 11 kişi yakalanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 50 bin lira idari para cezası kesildi.

25.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:00

Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 50 bin lira ceza

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde toplanarak kumar oynadığı belirlenen 11 kişi yakalanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 50 bin lira idari para cezası kesildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yeni Mahalledeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri 11 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Evdeki kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye, kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 50 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şüphelilerden V.T. ile H.B.'ye kumar oynatmaktan suçundan soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 50 bin lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Tavşanlı, Güncel , Haber
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