Kütahya Görme Engelli ve Cam Kemik Hastası Öğrencisine Evinde Eğitim Veriyor

Görme engelli ve cam kemik hastası öğrencisine evinde eğitim veriyor
KÜTAHYA'nın Simav
ilçesi Güzelyurt
Köyü'ndeki Dağardı İlkokulu'nda görevli öğretmen Volkan Çavuş, doğuştan hem görme hem de cam kemik hastası öğrencisi 10 yaşındaki Hasan Balavan'a, hafta sonları, okula 17 kilometre mesafedeki Esenbağ Köyü'ne kadar giderek evinde eğitim veriyor.
Simav'a 45 kilometre mesafedeki Güzelyurt köyündeki Dağardı İlkokulu'nun doğuştan hem görme engelli hem de cam kemik hastası olan 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Balavan'ın sağlık sorunları giderek arttı. Bunun üzerine 4 çocuğundan en küçüğü olan Hasan'ın eğitimden geri kalmasını istemeyen Kudret Balavan, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı başında evde eğitim için Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne dilekçe ile başvurdu. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim
de Hasan Balavan'ın evde eğitim görmesi için için onay verdi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Volkan Çavuş, hafta sonları kendi otomobili ile okula 17 kilometre mesafedeki Esenbağ Köyü'ne giderek, hayata tutunmaya çalışan öğrencisi Hasan Balavan'a eğitim vermeye başladı. Öğrencisi Hasan'ın okuma azminin kendisini çok şaşırttığını belirten Volkan Çavuş, "Öğrencim Hasan ile arkadaş olduk. Uygulamalı eğitim esnasında onunla oyunlar oynuyoruz, Azmi beni şaşırtıyor. Hasan'ın ilk dönem karnesini de evinde teslim edeceğim" dedi.
İLÇEDEKİ EVDE EĞİTİM ALAN TEK ÖĞRENCİ
Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, "İlçemizde bu yıl itibarıyla eğitim alan toplam öğrenci sayımız 9 bin 800 civarında. İçlerinde sadece Dağardı İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencisi Hasan Balavan evinde eğitim alıyor. Öğretmenimiz Volkan Çavuş'un fedakarlığı bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.
Baba Kudret Balavan ile anne Ayşe Balavan da çocuklarına evde eğitim vererek hayata tutunmasını sağlayan ve kendilerine moral veren öğretmen Volkan Çavuş'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Simav
14 Aralık 2018 Cuma 09:13