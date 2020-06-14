KÜTAHYA 'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında

'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında (DÜZELTME)KÜTAHYA'da, evlerinde ders çalışan üniversite öğrencileri Umut Y. ile Emirhan İ., sokakta gürültü yaptığı iddia edilen 2 kişiyle tartıştı.

14.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:27
'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında (DÜZELTME)
KÜTAHYA'da, evlerinde ders çalışan üniversite öğrencileri Umut Y. ile Emirhan İ., sokakta gürültü yaptığı iddia edilen 2 kişiyle tartıştı. İki grup arasında çıkan kavgada karnından bıçaklanan Metin Koyun (19), hastanede hayatını kaybederken, 2 üniversiteli gözaltına alındı.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Gaybiefendi Mahallesi Bekiravlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında gürültü yaptığı ve alkollü olduğu öne sürülen Metin Koyun ile Enes İşsiz'e, evlerinde ders çalışan üniversite öğrencileri Umut Y. ile Emirhan İ. pencereden sessiz olmaları için uyarıda bunundu. Sokağa inen üniversite öğrencileri, elinde bıçakla gelen Metin Koyun'un saldırısına uğradı. İki grup arasındaki kavgada Metin Koyun ve Enez İşsiz yaralandı. Evlerine kaçan üniversite öğrencileri, kapıyı kilitleyerek, polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından bıçaklanan Metin Koyun ile hafif yaralanan arkadaşı Enes İşsiz, sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Metin Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
2 ÜNİVERSİTELİ GÖZALTINDA
Gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden Umut Y.'nin, polislere olayı anlatarak, 'Ben bıçaklamadım. O, bıçağı düşürdü, ben yerden aldım. Kim, bilmiyorum. Bana o hengamede kafa attılar, sendeledim, bıçak benim elimdeydi. Sonra hemen eve kilitledik kendimizi, polisi arayıp, yardım istedikö dediği öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen üniversite öğrencileri, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. KÜTAHYA ’Gürültü’ kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Güncel, Haber

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