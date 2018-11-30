Kütahya Hafif Ticari Araç, Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya
'da kontrolden çıkan hafif ticari araç önce orta refüjdeki ağaca, ardından park halindeki 3 otomobil ile bir kamyona çarptı. Bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada sürücü Erdal Koçak
yaralanırken yanında oturan arkadaşı Ferdi Coşkun
hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin
Caddesi'nde meydana geldi. Tavşanlı
istikametine gitmekte olan Erdal Koçak yönetimindeki 43 ST 793 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda kontrolden çıkarak önce orta refüjdeki bulunan ağaca, ardından savrularak park halinde duran 3 otomobile ve kamyona çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Erdal Koçak yaralandı, yanında oturan arkadaşı Ferdi Coşkun ise olay yerinde öldü. Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlatırken kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın araçlara çarpması ve kazadan saniyeler öncesinde 3 yayanın yolun karşısına geçmesi yer alıyor.