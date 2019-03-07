Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nde Acil Durum Tahliye Tatbikatı

Kütahya
Halk Eğitimi Merkez
binasında bulunan kursiyerlerin katılımıyla acil durum tahliye tatbikatı yapıldığı bildirildi. Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Davut Ezen, hizmet binasında bulunan alarm sistemi kullanılarak verilen ikaz neticesinde yapılan tatbikatta acil bir durumda kurum binasının ne kadar sürede tahliye edileceği test edildiğini belirtti.
Ezen, yapılan tatbikatta katılan toplam 620 öğretmen ve kursiyerin kurum binasını yaklaşık 2,5 dakikada tahliye ettiğini söyledi. - KÜTAHYA
Güncel
Kaynak: İHA