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KÜTAHYA-Hemşire ve polis çiftin oğluna doğum günü sürprizi

Hemşire ve polis çiftin oğluna doğum günü sürpriziAĞRI'da hemşire ve polis memuru olan çiftin Kütahya'da yaşayan 8 yaşındaki oğlu Buğra'ya ailesi yanında olamadığı için Sağlık-Sen Kütahya Şubesi sürpriz doğum günü kutlama yaptı.

11.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:25
Hemşire ve polis çiftin oğluna doğum günü sürprizi
AĞRI'da hemşire ve polis memuru olan çiftin Kütahya'da yaşayan 8 yaşındaki oğlu Buğra'ya ailesi yanında olamadığı için Sağlık-Sen Kütahya Şubesi sürpriz doğum günü kutlama yaptı. Çift Ağrı'dan oğullarının doğum günü kutlamasını cep telefonundan görüntülü olarak izledi.
Ağrı'da hemşire olan Şerife Karışın ile polis memuru Ahmet Karışın, 8 yaşındaki oğulları Buğra'yı koronavirüs salgın süreci nedeniyle Kütahya'daki yakınlarının yanına bıraktı. Sağlık-Sen Kütahya Şube Başkanı Ahmet Lütfi Demirsöz ise ailesi yanında olmayan küçük Buğra'ya doğum günü nedeniyle sürpriz kutlama planladı. Buğra'nın kaldığı eve giden Demirsöz, pasta kestirerek doğum gününü kutladı. Bu anları ise Ağrı'da görev yapan Karışın çiftine cep telefonuyla görüntülü olarak izlettirdi. Ağrı'da da Sağlık-Sen Ağrı Şube başkanlığı tarafından yılın annesi seçilen Şerife Karaşın; 'Öncelikle bu yılın annesi plaketini tüm sağlık çalışını annelerimiz adına alıyorum. Şuan çok mutluyum herkese çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım keşke yanında olabilseydik. Şu zor günlerde umut ediyorum ki bir an önce çocuklarımıza kavuşacağız. Benim gibi nice sağlık çalışanı anneler var. Bir an önce çocuklarına kavuşmalarını diliyorum. İki aydır çocuklarımdan ayrıyımö dedi.
Sürpriz doğum günün organize eden Sağlık-Sen Kütahya Şube Başkanı Ahmet Lütfi Demirsöz, sağlık çalışanlarının koronavirüs sürecinde zor şartlarda çalıştığını ifade ederek, 'Sağlık-Sen ailesi olarak Ağrı ilinde görev yapan Şerife hemşire kardeşimizin Mehmet Buğra evladının 8 inci yaş gününde 2 aydır onu görmediği için ve pandemi ile mücadele ettiği için Kütahya'ya gelemedi. Bizde Ağrı Sağlık-Sen Şubemiz ile birlikte bu bağlamda Şerife hanımın yerine gelerek Mehmet Buğra'nın doğum günün kutlamak istedik. Korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının ne kadar zor ve cefakar şekilde çalıştıklarını görmekteyiz. Bu günlerin inşallah geçeceğini ve Şerife hemşirelerimizin çocuklarıyla birlikte daha güzel doğum günleri kutlayacaklarını göreceğizö diye konuştu. KÜTAHYA-Hemşire ve polis çiftin oğluna doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Polis, Güncel, Haber

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