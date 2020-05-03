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Kütahya Hisarcık'ta 2 mahalle karantinaya alındı

Kütahya Hisarcık'ta 2 mahalle karantinaya alındıKÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Şehitler ve Cumhuriyet Mahallesi görülen koronavirüs vakaları üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.

03.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:05
Kütahya Hisarcık'ta 2 mahalle karantinaya alındı
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Şehitler ve Cumhuriyet Mahallesi görülen koronavirüs vakaları üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kütahya Valiliği, Hisarcık ilçesine bağlı iki mahallede koronavirüs vakaları görüldüğünü açıkladı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun iki mahallede 14 gün süreyle karantina uygulamasına karar verildiği belirtilen açıklamada, 'Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik caddesi 120 ve 121 Sokak'ta bazı vatandaşlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi, 120 ve 121 sokakta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir' denildi. Kütahya Hisarcık’ta 2 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Koronavirüs, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Haber

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