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KÜTAHYA İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralıKÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, bir apartman dairesinde alkol alan 9 kişi arasında çıkan tartışmada, pompalı tüfek ile ateş eden U.K., İbrahim Övez'i öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

18.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:52
İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı
KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, bir apartman dairesinde alkol alan 9 kişi arasında çıkan tartışmada, pompalı tüfek ile ateş eden U.K., İbrahim Övez'i öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Serhat Sokak'taki bir apartmanın, ikinci katında meydana geldi. Alkol almak için bir araya gelen R.K., F.K., R.Ş., E.E.M.A ve İ.Ö.'ye daha sonradan U.K., R.D., S.Y. ve G.K. katıldı. Masada oturarak alkol alan 9 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine U.K. aracından aldığı pompalı tüfek ile tartıştığı kişilere ateş etti. Bu sırada araya girmek isteyen İbrahim Övez vurularak hayatını kaybetti. Olayda R.K. ve F.K. de yaralandı.
Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli U.K. ise gözaltına alındı.
Polisin soruşturması sürerken, 9 kişiye 'sosyal mesafe kuralına' uymadıkları gerekçesiyle 3'er bin 150'şer lira para cezası kesildi. KÜTAHYA İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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