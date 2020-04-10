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KÜTAHYA İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası

İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezasıKÜTAHYA'da sokakta 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan N.Ç.'ye (53), koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumadığı için 2 kez 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

10.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:33
KÜTAHYA İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası
İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası
KÜTAHYA'da sokakta 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan N.Ç.'ye (53), koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumadığı için 2 kez 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Kütahya 'da farklı sokaklarda tacize uğrayan N.B. ve Z.A. isimli kadınlar polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çiniciler Çarşısı ve Ali Paşa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada taciz şüphelisinin N.Ç. olduğu belirlendi. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan N.Ç., sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
2 KEZ CEZA UYGULANMIŞ
Polisin yaptığı incelemede taciz iddiasıyla gözaltına alınan N.Ç.?nin koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadığı için 2 kez 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Güncel
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