Kütahya iki katlı bina yanarak kül oldu

İki katlı bina yanarak kül oldu

KÜTAHYA'da iki katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Sultanbağı Mahallesi Hüseyin Dede sokak üzerinde Filiz Obut'a ait iki katlı evde kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden sokak sakinleri durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmalarında evlerinde yangın çıktığını duyarak gelen Filiz Obut ve çocukları sinir krizi geçirdi.

Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA