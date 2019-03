Kütahya İl Genel Meclisi Adayları Köylerin Tamamını Ziyaret Etti

Kaynak: İHA

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında merkeze bağlı 109 köyün tamamını ziyaret ettiklerini ifade etti.Yılmaz, Kütahya Merkez İl Genel Meclisi adayları Aynur Koçuk Mercan, Muammer Özcura, Remzi Günay, Dilek Akpınar, Emin Sarıkaya ve İbrahim Çınar ile birlik ekipler halinde köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getirdi.En son ziyaret ettikleri Büyük Saka köyünde final yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, "İl Genel Meclisi olarak köylere hizmet götüren kurumun karar organıyız. Muhtarlarımızla özellikle her yıl bu aylarda bir araya geliriz. Yıl içerisinde öncelikli olarak o köyün ihtiyacı nedir? Hep birlikte onu konuşur, onu yapmaya çalışırız. Bu dönemde muhtarımızla birlikte Büyük Saka'ya 5 yıl içerisinde çok ciddi hizmetler getirdiğimizi biliyoruz. Bunu sizlerde biliyorsunuz. Özellikle alt yapı kanalizasyon, su bu arada sıcak asfalt önemli bir nimet. Bu sadece burayı kapsayan bir şey değil, grup yolu olarak biz bunu İhsaniye köyüne kadar götürdük Demirözü'ne ama bu sene Döğer sınırına kadar götürüp bu civardaki 40 köyümüzün faydalanmasını sağlayacağız inşallah. Bunu yanında Kütahya'mızın köylerine yaptığımız en güzel çok amaçlı salonlarından birisini bu köye yaptık. Buranın çevre düzenlemesini yaptık, spor aletleri koyduk. Burası taşıma merkezi olduğu için köy kütüphanesini geliştirdik. Biz Büyük Saka'ya çok büyük önem verdik. Önümüzdeki dönemde de inşallah Büyük Saka köyümüzde kim muhtar olursa biz onunla birlikte çalışacağız" dedi."KÖYLERİMİZİN ALT YAPI SORUNUNU YÜZDE 95 ORANINDA ÇÖZDÜK"Kütahya'da köylerimizin yüzde 95 oranında alt yapı sorununu çözdüklerine vurgu yapan Başkan Musa Yılmaz," Köylerimize her türlü hizmeti getirmeye çalışıyoruz. Bunları getirirken 15 senedir güçlü bir İl Genel Meclisimiz var. İstediğimiz kararları alıyoruz, bütçemiz de iyi. Bu kadar sıkıntıya rağmen aşağı yukarı bu sene de Kütahya'nın 550 köyüne 200 milyon liralık bütçemiz var. Bu parayla hizmet götürüyoruz. 550 köyümüz 100 mahallemiz var. 650 yerleşim biriminin her birinin mutlaka ihtiyaçları var. Buralara hizmet götürmeye çalışıyoruz ve büyük bir memnuniyetimiz var. Biz şöyle düşünüyoruz. Çok partili siyasi hayatımızda hiçbir parti kırsaldan ve merkezden AK Parti kadar destek alamadı. Bizim köylerde ortalama oyumuz Türkiye genelinde yüzde 75'in üzerindedir. Bu hamasi sözlere verilen bir oy değil. Biz yerel yönetimde göreve geldiğimizde Kütahya'mızın 65 köyünde kanalizasyon varken, bugün 520 köyünde kanalizasyon var. İçme suyu olmayan köyümüz yok. Asfalt olmayan 20 köyümüz var, 550 köyümüzden. Bunlar arazi koşullarından yapamadıklarımız. Onlara da çözüm üretiyoruz. Asfaltı bıraktık şimdi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla grup yolu dediğimiz birden fazla köyün faydalanacağı yollara sıcak asfalt atıyoruz. Bir kilometresi 300 bin liraya mal olan bir asfalt bu. Ama bir attık mı 20 yıl garantisi var bunun bozulmuyor. Burada bir sorunumuz var. Bunu çok iyi biliyorum, geçmişte de çok kafa yorduk. Büyük tonajlı arabalar geçiyor. Bu yolu yıpratabiliyor. Aslında onu biraz daha hafifletmek için bu sen işte Değirmenözü'nden Sevdiğin'e çıkarttığımız yolu da sıcak asfalt yaptık. Bu sene Kızılcaören- Karacaören arasını da yaparak en azından bu yükü dağıtmaya çalışacağız. Bunları yaparken bir tek şeye ihtiyacımız oldu ve onu halkımız bize verdi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek verdi. Bu destek sayesinde bu hizmetleri getirdik. Bunun özü, temeli bu. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu destekler devam edecek. Biz gittiğimizde görüyoruz ve biz de daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bunları hepiniz biliyor, izliyorsunuz. Biz onun için hem halkın desteği, hem de Cumhurbaşkanımızın bu konudaki direktifleri doğrultusunda hizmet yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu temelde bir görev olarak görüyoruz. Bu seçimde sizlerin desteklerini bekliyoruz. Kaldı ki bu yerel seçim olma niteliğini çoktan aştı. Türkiye içeride ve dışarıda çok ciddi güçle AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın geriletilmesi ve zayıflatılması konusunda büyük projeleri var. İnşallah milletimiz buna da fırsat vermeyecek" diye konuştu. - KÜTAHYA