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Kütahya İl Özel İdaresi'nden ayva fidanı desteği

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Aksaz köyündeki 125 dekar alanda ayva bahçesi oluşturulacağı bildirildi.

27.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:07 Kütahya İl Özel İdaresi'nden ayva fidanı desteği
'nın ilçesine bağlı Aksaz köyündeki 125 dekar alanda ayva bahçesi oluşturulacağı bildirildi.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Aksaz köyünün ayva üretimi için uygun toprak varlığına sahip olduğunu belirtti. Tokdemir, "Aksaz köyümüzdeki 125 dekar alanda ayva bahçesi oluşturma projemiz kapsamında, ayva fidanlarını çiftçilerimize teslim ettik. Kütahya İl Özel İdare Müdürlüğü'nün 2019 yılı bütçesinden ayrılan kaynaklarla alınan fidanlar, üreticilerimiz tarafından en az 2'şer dekar bahçeye dikilecek. İlçemiz için yeni ve alternatif bir gelir kaynağı oluşturması beklenen ayva üretimi Aksaz köyündeki çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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