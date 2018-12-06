Kütahya İşkur Yeni Hizmet Binasında

06 Aralık 2018 Perşembe 12:43



06 Aralık 2018 Perşembe 12:43

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü binasının tamamlanarak yeni binasında hizmet vermeye başladığı bildirildi.İŞKUR İl Müdürlüğü olarak yeni ve daha modern bir binada hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Kamil Uçan, geçen hafta içerisinde eski binadan yeni binaya taşınma işlemini tamamladıklarını ve vatandaşlara yeni hizmet binasının bulunduğu Yıldırım Beyazıt Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı No: 49 adresinde hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek, "İŞKUR 3 bin 252 metrekarelik inşaat alanında zemin katla birlikte toplamda 5 kat olarak yapılan ve ihale bedeli 3 Milyon 766 bin lira olan daha modern yeni binası, 52 çalışanı ile hizmetlerine devam etmektedir" dedi. (EFE) - KÜTAHYA