Kütahya Kampüs Karşına Bırakılan Valiz Korkuttu

11 Aralık 2018 Salı 17:43



11 Aralık 2018 Salı 17:43

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampüsü karşısında yol kenarındaki yeşillik alana bırakılan valiz bomba şüphesi ile patlatılarak açıldı. Valizden kadın kıyafetleri, saç kurutma makinesi, makyaj malzemesi ve tuvalet kağıtları çıktı.Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 3'üncü kilometresinde bulunan DPÜ Germiyan Kampüsü karşısında öğle saatlerinde sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar bomba ihtimaline karşı polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli valizin etrafına güvenlik şeridi çekip yanına kimseyi yaklaştırmadı. Yolu araç ve yaya trafiğine kapatan polisler bomba uzmanın gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba uzmanı, özel giysilerini giyerek fünyenin bir ucunu valizin yanına bırakıp uzaktan kumandayla patlamayı gerçekleştirdi.Açılan valiz içerisinden kadın kıyafetleri, makyaj malzemeleri, saç kurutma makinesi ile tuvalet kağıtları çıktı Valizdeki eşyalar ekipler tarafından toplandıktan sonra yol trafiğe açıldı.