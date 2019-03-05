Kütahya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kan Bağışı

Kütahya
Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı
Kütahya Kan Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kampanyada, gün boyunca 61 ünite kan bağışı yapıldı.
Kurum Müdürü Kasım Demiralp, kurumda görevli personelin düzenlenen kampanyaya duyarsız kalmadığını söyledi.
Kan bağışı konusunda herkesin duyarlı davranması gerektiğini belirten Demiralp, "Kızılay, ülkedeki kan ihtiyacını karşılayan gurur kaynağımız. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza gerekli olabilir. Dolayısıyla bu tip organizasyonlar hem kan bağışı bilincini oluşturma hem de farkındalık oluşturması nezdinde büyük önem arz ediyor." dedi.
Türk Kızılayı Kütahya Kan Merkezi yetkilileri de kan bağışına ilgilerinden dolayı kurum yöneticileri ve personeline teşekkür etti.
Kütahya, Güncel
Kaynak: AA