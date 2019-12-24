Haberler » Güncel » Kütahya kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu - Haber

Kütahya kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulunduKütahya'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan Havva Kalkan'nın (31), Bahçelievler Mahallesi'nde trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

24.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:24
Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu
'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan Havva Kalkan'nın (31), Bahçelievler Mahallesi'nde trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte saat 09.00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, raylar üzerinde parçalanan kadın cesedini gördü. Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan Havva Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Kalkan'ın cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kütahya kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

Bahçelievler Mahallesi, Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02   İyilik İçin Sanat Derneği yararına yıl sonu sergisi düzenlenecek - Haber
18:02   Kırşehir'de Atatürk'ün kente gelişinin 100. yılı kutlandı - Haber
18:01   Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi - Haber
18:00   Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6) - Haber
18:00   Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü baygınlık geçirdi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
24.12.2019 18:03:38