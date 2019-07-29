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KÜTAHYA Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu

Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunduKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Sadettin Öztürk'ün ormanlık alanda cesedi bulundu.

29.07.2019 17:38
KÜTAHYA Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Sadettin Öztürk'ün ormanlık alanda cesedi bulundu.
Orman işçileri, Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü ile Kocayayla mevkii arasındaki ormanlık alanda, bir erkek cesedi görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve yakınları tarafından bir süredir kendisinden haber alınamayan Sadettin Öztürk olduğunu belirledi.
Öztürk'ün hafta sonları Domaniç'e gelip, mantar topladığı ve balık tuttuğu iddia edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede de cesedin yanındaki poşetin içinde toplanmış mantar olduğu görüldü. Sadettin Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Domaniç İlçe Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Jandarma, Domaniç, Güncel

Kaynak: DHA

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