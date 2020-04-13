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KÜTAHYA Kayıp olarak aranıyordu, gölette cesedi bulundu

Kayıp olarak aranıyordu, gölette cesedi bulunduKÜTAHYA'da sabah evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan İbrahim Selahattin Karagür'ün (73) cansız bedeni gölette bulundu.

13.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:08
Kayıp olarak aranıyordu, gölette cesedi bulundu
KÜTAHYA'da sabah evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan İbrahim Selahattin Karagür'ün (73) cansız bedeni gölette bulundu.
Kütahya 'da oturan İbrahim Selahattin Karagür, sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Saat 16.00 sıralarında Akkent Mahallesi'ndeki gölet çevresinde dolaşan İbrahim Göl, su içerisinde hareketsiz bir kişi olduğunu görerek polis ekiplerine haber verdi. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan cesedin ailesinin kayıp olarak aradığı İbrahim Selahattin Karagür'e ait olduğu belirlendi. Karagür'ün cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Karagür'ün cep telefonu, bozuk paraları ve gözlüğü de su kenarındaki ayakkabısının içinde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. KÜTAHYA Kayıp olarak aranıyordu, gölette cesedi bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Polis, Sabah, Güncel
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