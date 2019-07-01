01.07.2019 10:58
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KÜTAHYA Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı çıktılar

Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı çıktılarKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cip ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı çıktılar
Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde, cip ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Domaniç karayolu 13'ncü kilometresinde Tunçbilek beldesinde meydana geldi. Murat Bilge (30) yönetimindeki plakasız cip ile karşı yönden gelen İsmail Başalan (24) idaresindeki 10 VE 855 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlar hurdaya dönerken sürücüler Murat Bilge ve İsmail Başalan ile cipte bulunan Mehmet Dönmez (34) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.KÜTAHYA Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı çıktılar
Kaynak: DHA
Tavşanlı , Kütahya , Güncel

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