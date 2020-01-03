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Kütahya kontrolden çıkan otomobil, 5 aracın arasından geçip duvara çarptı

Kontrolden çıkan otomobil, 5 aracın arasından geçip duvara çarptıKÜTAHYA'da meydana gelen 2 trafik kazası MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

03.01.2020 08:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:31
Kontrolden çıkan otomobil, 5 aracın arasından geçip duvara çarptı
KÜTAHYA'da meydana gelen 2 trafik kazası MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazalardan birinde kontrolden çıkan bir otomobilin, şans eseri çevresindeki 5 araca dokunmadan bir bahçenin duvarına çarpması dikkat çekti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı 'da Aralık ayında meydana gelen 2 trafik kazasının MOBESE görüntülerini paylaştı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu tren garı kavşağında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüje çarptıktan sonra çevresinde seyir halinde 5 araca şans ederek dokunmadan yoldan çıktı ve bir bahçenin istinat duvarına çarparak durabildi. İkinci trafik kazası ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hızla gelen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. MOBESE kameralarınca saniye saniye görüntülenen kazalarda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kütahya kontrolden çıkan otomobil, 5 aracın arasından geçip duvara çarptı

Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA


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