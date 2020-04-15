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KÜTAHYA Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 'sosyal mesafe' cezasıKÜTAHYA'da polis ekiplerince baskın yapılan eski bir dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 14 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

15.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:02
Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
KÜTAHYA'da polis ekiplerince baskın yapılan eski bir dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 14 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesinde bulunan eski bir derneğe ait binada kumar oynatıldığını bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla binaya baskın yapan polis ekipleri kumar oynadığı tespit edilen 14 kişi yakaladı. Polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 'sosyal mesafe kuralı'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak adli soruşturma başlatıldı. Öte yandan eski dernek binasında kumarhane işlettiği belirlenen 2 kişi hakkında da ayrıca soruşturma açıldı. KÜTAHYA Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye ’sosyal mesafe’ cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Polis, Güncel
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