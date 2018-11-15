Kütahya Kyk'ya 97 Yeni Personel

15 Kasım 2018 Perşembe 15:58



15 Kasım 2018 Perşembe 15:58

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kütahya İl Müdürü Feyzullah Gayret, kurumda 97 yeni personelin daha görevlerine başladığını ifade etti.Gayret, yaptığı açıklamada, "2002 yılında 3 yurtta 2 bin 810 öğrenciye 74 personel ile hizmet veren KYK, 2015 yılında kurulan İl Müdürlüğü ile yurt sayısı 12'ye çıkmış öğrenci sayısı 10 bin 141 olmuş toplamda 586 personel ile büyümeye devam eden KYK'ya bugün itibariye işe başlayan 97 kişi (temizlik, sıhhi tesisat, iklimlendirme) sürekli işçi personellerimiz dualar ile yeni görev yerlerine başladılar. Bugün itibari ile 10 bin 141 öğrenciye 743 personel ile hizmet vermeye büyümeye devam ediyor.Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (EFE) - KÜTAHYA