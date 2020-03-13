KÜTAHYA Lise öğrencileri günlük 30 ton dezenfektan üretiyor
Lise öğrencileri günlük 30 ton dezenfektan üretiyorKÜTAHYA'da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında okul ve resmi kurumlarda kullanılması amacıyla günlük 30 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.
13.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:24
Lise öğrencileri günlük 30 ton dezenfektan üretiyor
KÜTAHYA'da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında okul ve resmi kurumlarda kullanılması amacıyla günlük 30 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.
Otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Kimya bölümü öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında okul ve resmi kurumlarda kullanılması amacıyla yüzey dezenfektanı üretimine başladı. Üretim hakkında bilgi veren okul müdürü Mustafa Özünlü, günlük 30 ton üretim yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:
'Okul olarak yaklaşık 100 çeşit temizlik ürünü ve boya üretiyorduk. Koronavirüs çıkınca olağanüstü bir hale geldik. Sonuçta bu devlet, millet meselesi. Öğrencilerimizin bu virüsten etkilenmemesi adına diğer ürünlerin üretimini durdurduk ve hipoklorit esaslı yüzey dezenfektan üretimine başladık. Kütahya dışındaki illere de ürünlerimizi gönderiyoruz. Şu anda günlük 30 ton üretim yapıyoruz. Bu kapasitede üretim yapan böyle bir okul ve tesis hiçbir yerde yok. Üretimimize 7 gün, 24 saat boyunca devam ediyoruz. Ham maddede ve bidon konusunda herhangi bir eksiğimiz yok. Vatandaşımızın korkmasını gerektirecek bir durum da yok. Dezenfektan üretimimiz en hızlı şekilde devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, okulların da tatil olmasıyla temizliğe başladılar. Biz de üretimimizi ona göre hızlandırdık. Okullardan kamu kurumlarına kadar her yerde bu dezenfektan kullanılıyor. Devletimiz bu işin üzerine çok fazla düşüyor"
KÜTAHYA'da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında okul ve resmi kurumlarda kullanılması amacıyla günlük 30 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.
Otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Kimya bölümü öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında okul ve resmi kurumlarda kullanılması amacıyla yüzey dezenfektanı üretimine başladı. Üretim hakkında bilgi veren okul müdürü Mustafa Özünlü, günlük 30 ton üretim yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:
'Okul olarak yaklaşık 100 çeşit temizlik ürünü ve boya üretiyorduk. Koronavirüs çıkınca olağanüstü bir hale geldik. Sonuçta bu devlet, millet meselesi. Öğrencilerimizin bu virüsten etkilenmemesi adına diğer ürünlerin üretimini durdurduk ve hipoklorit esaslı yüzey dezenfektan üretimine başladık. Kütahya dışındaki illere de ürünlerimizi gönderiyoruz. Şu anda günlük 30 ton üretim yapıyoruz. Bu kapasitede üretim yapan böyle bir okul ve tesis hiçbir yerde yok. Üretimimize 7 gün, 24 saat boyunca devam ediyoruz. Ham maddede ve bidon konusunda herhangi bir eksiğimiz yok. Vatandaşımızın korkmasını gerektirecek bir durum da yok. Dezenfektan üretimimiz en hızlı şekilde devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, okulların da tatil olmasıyla temizliğe başladılar. Biz de üretimimizi ona göre hızlandırdık. Okullardan kamu kurumlarına kadar her yerde bu dezenfektan kullanılıyor. Devletimiz bu işin üzerine çok fazla düşüyor"
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KÜTAHYA Lise öğrencileri günlük 30 ton dezenfektan üretiyor
Etiketler : Koronavirüs, Kütahya, Güncel
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