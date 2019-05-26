KÜTAHYA MARKET ALEV ALEV YANDI

KÜTAHYA'da bir markette elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, işyeri alev alev yandı. Patlamaların olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
100'ncü Yıl Mahallesi Dumlupınar
Bulvar üzerindeki bir markette sabah 08.00 sıralarında yangın çıktı. Marketten dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler kısa sürede tüm işyerini sardı. Kozmetik bölümündeki ürünler ardı adına patlarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamalar nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Marketin yangın sırasında kapalı olması nedeniyle yaralanan olmazken, işyeri kullanılmaz hale geldi. İtfaiye
ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İtfaiye
, Güncel
Kaynak: DHA