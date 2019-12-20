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Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

KÜTAHYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

20.12.2019 19:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:33 Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

KÜTAHYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 8'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, muvazzaf astsubaylar ve polis akademisi eski öğrencilerinin aralarında bulunduğu 19 şüpheli, Kütahya merkezli Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.Kütahya'ya getirilen 19 şüpheliden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından T.D. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler U.K., H.K., N.T., E.Ç., M.A.G., M.E.D., M.A. ve Y.Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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