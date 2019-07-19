Kütahya Mesleki Eğitim Merkezinde 421 kursiyer belge aldı

Kütahya
Mesleki Eğitim Merkezince çeşitli iş kollarında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan, 421 kursiyere belgeleri verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, müdürlük binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kütahya'nın mesleki eğitimde oldukça iyi seviyelerde olduğunu söyledi.
Mesleki teknik eğitimine milli eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Başyiğit, şöyle konuştu:
"Yapılan yasal düzenleme ile beraber artık Mesleki Eğitim Merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi alan öğrencilerimiz de, aradaki fark dersleri haftada 1 gün mesleki eğitim merkezine devam edip vererek lise mezunu olabilecekler. Bu bizim yıllardır beklediğimiz bir müjdeydi. Milli Eğitim Bakanlığımız, insanımızın, özel sektörümüzün ihtiyaç duyduğu her meslek dalında aranan eleman yetiştirmek için var gücü ile çalışıyor. Bizler de bunun için mücadele ediyor, çalışıyoruz. Kütahya'mızda mesleki eğitim alanında diğer illerle kıyasladığımızda gayet iyi bir yerdeyiz. İnşallah bu çalışmalarla daha da iyi yere geleceğiz."
Kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Ovacık da, 12 iş kolunda eğitimler verildiğini dile getirerek, "Merkezimize kayıtlı bütün öğrencilerimiz meslek hastalıkları ile iş kazalarına karşı sigortalanmaktadırlar. İş yerlerimiz öğrencilerimize aylık en az 550 lira maaş ödemektedirler. Devletimiz de bu iş yerlerine öğrencilerimizi çalıştırdıkları için destek olmakta. Haziran 2019 sınav döneminde 230 kişi kalfalık, 191 kişi de ustalık belgesi almaya hak kazanmıştır." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, kursiyerlere belgeleri protokol mensuplarınca takdim edildi.